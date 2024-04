Dopo la Nove Colli, quattro bikers iblei scaleranno le vette più alte della Lombardia

I ciclisti iblei ci riprovano anche quest’anno! Saverio Bonomo, Francesco Cappello, Peppe Fede, Gaetano Lasagna, Giuseppe Pluchino e Giorgio Ruta prenderanno nuovamente parte alla 53esima edizione della Nove Colli, la gara internazionale che si terrà il 19 maggio e che richiama a Cesenatico ciclisti provenienti da ogni parte del mondo.

I bikers iblei hanno già ‘circumnavigato’ tutta la Sicilia, hanno raggiunto Roma in bici e l’anno scorso hanno attraversato l’Italia da Cesenatico a Modica. Questa volta puntano al Nord: dopo la gara, infatti, quattro di loro partiranno alla volta della Lombardia con l’ambizioso progetto di scalare in bici i passi di montagna più importanti della zona. Il progetto, inoltre, si colora d’azzurro con un Main sponsor d’eccezione che sponsorizzerà il progetto, l’azienda Epas. “Ogni giorno lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi, come fanno gli sportivi – hanno detto Antonino e Rosario Selvaggio – Seguendo questa nostra indole, da sempre supportiamo associazioni sportive locali. Diamo energia allo sport”.

L’idea degli impavidi ciclisti è quella di raggiungere la Valtellina per poi scalare il Mortirolo, lo Stelvio, proseguire per il Passo del Tonale e il Passo Gavia. “Anche quest’anno abbiamo pensato a una bella impresa – hanno detto i ciclisti – La gara sarà già impegnativa: i km sono ben 200 e le salite non mancheranno di certo. Il dislivello previsto è infatti di 3880 metri con pendenze che arrivano al 18 per cento. Dopo la competizione, anche grazie alla preziosa attenzione che l’azienda Epas sta rivolgendo al nostro progetto, ci sposteremo verso il Nord. Il dislivello previsto per questo giro – hanno aggiunto – è veramente interessante ma non ci scoraggiamo. Ci stiamo allenando da mesi e siamo certi che riusciremo nel nostro intento. Ringraziamo l’azienda Epas per il supporto: sempre attenta agli atleti del territorio, anche questa volta sta dimostrando di credere nello sport e nelle nostre capacità”.

Ad accompagnare i sei ciclisti, c’è anche una piccola mascotte, Anthony Fede che prenderà parte, sabato 18 maggio, alla Mini Nove Colli, una pedalata ecologica per ragazzi da 7 ai 14 anni. È previsto un unico percorso nel nuovo ciclodromo di Villamarina, con un simpatico circuito che si snoderà per 5 km.

La partenza, quindi, è prevista da Modica per giovedì 16 maggio: dopo innumerevoli pedalate, i ciclisti rientreranno sabato 25 maggio.

