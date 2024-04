Chiude il mercato ortofrutticolo di Modica

Dopo tanti anni chiude il mercato ortofrutticolo ubicato in Viale Medaglie D’Oro a Modica. Per essere trasferito dove? Chissà! Al suo posto dovrebbe sorgere un’area a verde con annessa una bambinopoli. Intanto cominciano i primi mugugni. Dove andranno gli operatori? I lavori dovrebbero cominciare già a partire dalla prossima settimana. Il progetto, fa parte di un finanziamento di Rigenerazione urbana che prevede un importo di circa ottocento mila euro. Questo progetto fa parte di alcune proposte presentate dalla passata amministrazione che allora è riuscita ad intercettare dei finanziamenti per la riqualificazione di alcune aree ritenute abbandonate tra le quali, oltre a quella del mercato ortofrutticolo, anche quella relativa ai bagni pubblici di S. Elisabetta, da tempo lasciati in balia del caso o di chi addirittura ne ha fatto la sua dimora.

Salva