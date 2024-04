Iv. Sicurezza sempre più complessa a Vittoria e Scoglitti,

Problema sicurezza a Vittoria e a Scoglitti sempre più grave. “Da più parti – chiariscono da Italia Viva – ci giungono segnalazioni da parte di cittadini allarmati relativamente al fatto che i luoghi più in vista della nostra città risultano essere sempre più sotto attacco. Un esempio è dato dalla centralissima piazza del Popolo in cui staziona sempre più gente dedita ai bagordi che fa la spola tra i servizi dei locali self service h24 e le sedute del teatro comunale. Anche parecchi commercianti lanciano il proprio allarme visto che molteplici negozi della via Cavour, e non solo, quasi ogni notte vengono presi di mira e danneggiati, tutti danni di cui si fanno carico ovviamente i commercianti stessi. Se facciamo un giro in via Cavour sono tantissimi i cartelli che annunciano ‘affittasi’ e ‘vendesi’ e tutto questo a scapito della nostra economia locale”.

“Da Scoglitti – evidenza la consigliera comunale Sara Siggia – ci segnalano in particolar modo una serie di scassinamenti lungo la zona Baia Dorica con cadenza quasi quotidiana anche se la bella stagione è già arrivata e alcuni pensano di trasferirsi nella residenza estiva per ovviare a questi problemi e vigilare da sé”. La coordinatrice cittadina di Italia Viva Vittoria Scoglitti, Valentina Tagliarini, aggiunge: “Siamo solidali con chi prova paura ad uscire di casa, con chi non riesce a vivere il centro storico come un tempo perché non si sente più al sicuro, con i commercianti che perdono sempre più terreno rispetto ai loro omologhi in provincia, con i genitori che non dormono sonni tranquilli, con i proprietari delle aziende agricole che dormono in azienda per sorvegliare il proprio lavoro. È necessario che si potenzi l’organico della polizia municipale perché non si può assistere inermi a questo scempio quotidiano, bisogna farlo tanto per i residenti quanto per i turisti che vorremmo vedere numerosi con la bella stagione. Non è più possibile tollerare un simile stato di insicurezza”.

