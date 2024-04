“Meglio una volta arrossire che mille impallidire”. Riceviamo

Sono passati quasi 5 mesi, 150 giorni, da quando l’assessore Saro Viola, l’ex segretario provinciale della CGIL, Giovanni Avola e l’ex presidente della Società Cooperativa Di Vittorio, costruttrice della colombaia fatiscente, pericolante e chiusa al culto dei defunti presso il cimitero di Modica, da quasi 12 anni, me presente, ci prospettò la possibilità di un recupero della stessa.

Infatti, il Comune, dovendo concedere spazi per la costruzione di tre nuovi lotti cimiteriali alla SCM di Zaccaria, aveva preso accordi con la stessa per cedere lo spazio retrostante la cooperativa funeraria ed in cambio ne avrebbe avuto il recupero e messa in sicurezza della stessa.

Questione di giorni, si diceva.

A un mese di distanza, il 22 dicembre Giovanni Avola mi dice che non ha ancora risposta e nessun contatto. Rimanda al 7 gennaio, per una occasione particolare.

Nessun’altra possibilità di risposta e incontro, ancora una volta.

Passano gennaio, febbraio, marzo e siamo quasi a metà aprile.

Silenzio.

Tra l’altro, lo stesso impegno la Sindaca Monisteri lo aveva preso con le avvocatesse Maria Placenti ed Ester Mauro, in rappresentanza di quasi un centinaio di parenti dei defunti allocati nella Di Vittorio. E le stesse il 25 marzo, con una raccomandata, richiedono risposta.

Anche io il 19 marzo ho inviato una pec per aggiornamenti.

Silenzio. Il silenzio assoluto.

A questo punto mi chiedo quale sia la funzione di un sindaco e di un asseessore, se volontariamente e caparbiamente sfidano i loro cittadini in un tiro alla fune nella speranza che il cittadino allenti la presa o che si spezzi la corda e ognuno vada per suo conto.

Trovo vergognoso che un assessore o la sindaca stessa non trovino tempo per dire: “Non ci è stato possibile contattare il nostro interlocutore Zaccaria”; oppure, “Zaccaria non è disponibile alla proposta”; o ancora, “Siamo stati troppo impegnati”. O “…Scusate! C’è ne siamo dimenticati”.

Cara sindaca e caro assessore, ma chi credete di essere?

Voi non siete lì per volontà degli dei. Semmai, forse, e sottolineo “forse”, per volonta di un “dio” mezzano.

In ogni caso siete lì, ma solo a SERVIZIO DEI CITTADINI.

Siete pagati coi nostri soldi. Coi miei soldi.

Non DESIDERO,

ma PRETENDO una risposta, vera, dignitosa;

non un “ni” o un “so”;

un incontro chiarificatore.

E non solo a nome mio che l’ho già chiesto, ma a nome dei parenti e dei defunti che parlare non possono e che gridano dignità.

Non trinceratevi in modo così sciocco e plateale, dietro silenzi da tempi tibetani e scuse peregrine.

Diversamente saremo costretti ad azioni eclatanti.

Solo “Saluti” finali, e non “distinti”, per chi calpesta la dignità dei defunti e non ha rispetto per la dignità dei cittadini.

Piergiorgio Barone

