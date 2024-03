Sud Chiama Nord “sbarca” anche a Pozzallo

Sud Chiama Nord giunge anche a Pozzallo. Nell’ambito del tesseramento 2024, il Comitato cittadino pozzallese ha visto il riconoscimento dello status di Associazione Federata a “Sud chiama Nord” e l’assemblea degli iscritti ha indicato Maria Migliore quale coordinatrice cittadina del movimento. Cooptati nel coordinamento sono stati Antonio “Ignazio” Cicciarella, Carmelo Distefano, Giovanni Giardina, Angela La Terra, Antonio Monaca. A curare i rapporti con la stampa sarà Calogero Castaldo.

“In realtà, il progetto – dichiara Maria Migliore – è partito due anni fa. In questi due anni, abbiamo lavorato per la città con proposte propositive e iniziative che saranno presenti anche per il futuro. Il progetto inclusivo di Sud chiama Nord, poi, vuole consentire che, in ogni Municipio, possa operare quella buona amministrazione di cui Cateno De Luca è l’esempio. In tale ottica il movimento Sud chiama Nord è aperto a chiunque, in maniera fattiva e propositiva, voglia dare il proprio contributo. La comunità pozzallese, con la propria dignità, saprà rispondere alla chiamata di Sud chiama Nord partecipando al progetto di costruire una classe dirigente della quale ogni cittadino potrà essere orgoglioso”.

