Ragusa e Modica siglano convenzione con il Tribunale di Ragusa

Dopo la firma odierna a Palazzo di Giustizia, i Comuni di Modica e Ragusa hanno siglato la “Convenzione in materia di Messa alla prova per Lavori di Pubblica utilità” con il Tribunale di Ragusa.

Il protocollo è siglato dal presidente del Tribunale di Ragusa, Francesco Paolo Pitarresi, e dalla direttrice dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Ragusa, Rosaria Ruggeri, con i sindaci di Ragusa e Modica. Le due Amministrazioni comunali di Ragusa e Modica, attraverso gli Assessorati alle Politiche sociali guidati rispettivamente da Elvira Adamo e Chiara Facello, si impegnano a favorire percorsi di riflessione e responsabilizzazione che possano contribuire alla “riparazione” del danno nei confronti della comunità tramite l’impiego di persone sottoposte a procedimenti penali in attività di utilità pubblica a vantaggio dell’intera collettività. Il ruolo dei Comuni è assolutamente fondamentale in questo percorso, trattandosi della parte più prossima e vicina al cittadino, divenendo così vera e propria parte attiva nei processi di inclusione sociale.

Salva