Ad aprile anche a Modica per conoscere la cultura del vino

Fare conoscere la cultura del vino e educare al consumo consapevole attraverso corsi rivolti a tutti, appassionati, operatori del settore e chiunque voglia avvicinarsi a questo affascinante mondo, di cui ONAV è portavoce fin dal 1951. Ad aprile anche a Modica, partirà il corso per sostenere la divulgazione di una corretta cultura del bere orientata alla qualità. Dal 03 aprile al 22 maggio 2024, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso – Corso Umberto I, 157 si svolgeranno le lezioni, tenute da docenti ONAV qualificati. Viticoltura, enologica, legislazione, assaggio sono solo alcuni dei temi che saranno trattati.

Il percorso educativo che ONAV propone, alterna lezioni teoriche, riguardanti le numerose caratteristiche e peculiarità del mondo del vino, a quelle dedicate all’approccio professionale e tecnico dell’assaggio, per concludere l’esperienza con il rilascio della Patente di Assaggiatore ONAV.

Diventare assaggiatore è facile: un po’ di tempo, un po’ di buona volontà, tanta curiosità e voglia di condividere esperienze. Ecco i requisiti fondamentali per diventare Assaggiatore. Tutti gli interessati possono accedere ai corsi organizzati nelle proprie città. Cosa comprende la quota di partecipazione al corso? Le 18 lezioni, il testo didattico, una valigetta con 6 bicchieri ISO

da degustazione e l’iscrizione all’Associazione. Al termine del corso, che prevede un esame finale, viene rilasciata la “Patente di Assaggiatore” riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF), che permette l’iscrizione nell’albo nazionale degli Assaggiatori.

Per informazioni e prenotazioni:

ONAV MODICA – tel.3346124105 – modica@onav.it – facebook/Instagram onavmodica

