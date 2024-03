Carta e cancelleria: articoli indispensabili in ogni azienda

In qualsiasi azienda, a prescindere dal settore di appartenenza e dalle sue dimensioni, la carta e la cancelleria sono articoli indispensabili per poter svolgere adeguatamente molte delle attività quotidiane. In ogni azienda, infatti, sono presenti uno o più uffici e le esigenze sono le più disparate.

È quindi importante poter contare su un fornitore che garantisca prodotti di alto livello qualitativo, un catalogo ampio fra cui scegliere a seconda delle specifiche esigenze, un listino prezzi competitivo, rapidità nelle consegne e un servizio di assistenza efficiente.

Tutto ciò è per esempio possibile trovarlo rivolgendosi a ufficiodiscount.it, un portale web dedicato alla vendita online di articoli per ufficio.

Ufficiodiscount.it: il portale per uffici di piccole e grandi dimensioni

Le vendite online sono sempre più comuni per la loro maggiore convenienza e per la loro grande comodità; un altro vantaggio è poi quello della vastità dei cataloghi; per esempio, su Ufficiodiscount.it tanti tipi di carta diversi e tantissimi altri articoli per aziende piccole e grandi come per esempio buste, penne, calcolatrici, cartucce per stampanti e fotocopiatrici, taglierine, scanner, plastificatrici e tantissimo altro ancora; il tutto è acquistabile online e sono accettate anche le carte di credito dei maggiori circuiti e altri servizi di pagamento (Visa, Cartasì, Postepay, PayPal ecc.).

Qualche consiglio per la scelta della carta: la grammatura

Le aziende hanno esigenze diverse quando si tratta di utilizzare la carta; a seconda degli impieghi, infatti, sono indicate alcune tipologie piuttosto che altre. In linea di massima, è necessario basarsi sulla cosiddetta “grammatura”. Cerchiamo quindi di saperne di più su questo punto.

Come facilmente si può intuire dalla terminologia, con grammatura si fa riferimento ai grammi per metro quadrato di carta (g/m2); a seconda della grammatura variano il suo spessore e la sua consistenza al tatto.

La carta più leggera in assoluto è la cosiddetta carta velina (grammatura dai 18 ai 25 g/m2), utilizzata dalle aziende per le confezioni.

Il livello successivo è rappresentato dalla carta bibbia, utilizzata normalmente per la stampa di libri con moltissimi pagine (dalle 600 in su); può essere usata anche per la stampa di cataloghi o altri prodotti voluminosi, ma che si vogliono mantenere entro un certo limite di peso; la sua grammatura va dai 25 ai 40 g/m2.

La carta riciclata, con grammatura dai 40-50 g/m2, è quella tipicamente utilizzata per la stampa dei quotidiani.

Molto comune negli uffici aziendali per la stampa delle fotocopie è la carta usomano, utilizzata anche per le esigenze di piccoli uffici domestici; la grammatura va dai 60 ai 90 g/m2.

Più pesanti sono le carte patinate che possono avere diversi livelli di grammatura e la cui scelta dipende essenzialmente dagli usi che si intendono farne. La carta patinata con una grammatura compresa tra i 100 e i 150 g/m2 è per esempio indicata per la realizzazione della carta intestata o per la stampa di volantini e manifesti.

Una grammatura variabile dai 170 ai 250 g/m2 è la scelta giusta per le riveste o per la stampa di brochure o pieghevoli.

Grammature maggiori, comprese tra i 250 e i 350 g/m2 sono quelle adatte per eleganti biglietti da visita, per le copertine dei libri ecc.

Salva