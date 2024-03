Monterosso. Molto partecipata la festa esterna del Patriarca

In occasione dei festeggiamenti di San Giuseppe questa mattina tante le persone, ma anche tanti i bambini, che hanno partecipato alla messa delle 10 officiata dal parroco don Peppino Antoci nella chiesa di San Giovanni Battista. Presenti il sindaco Salvatore Pagano , l’assessore Giacomo Mazzarello ed il comandante della Polizia Municipale. Alle 11 , preceduto dallo spettacolo pirotecnico, l’uscita del venerando Simulacro di San Giuseppe su un carro portato in processione per le vie del paese ed accompagnato dalla banda musicale diretta dal maestro Umberto Terranova.



Nel corso della processione l’arciprete don Peppino Antoci ha benedetto i vari Altari imbanditi con tanti dolci e pietanze preparati in questi giorni da gruppi di devoti ( dai ragazzi dell’azione cattolica alle famiglie monterossane). Ad ogni passaggio e benedizione del parroco i dolci e gli altri preparati venivano offerti a tutti i presenti. Una tradizione popolare ancora molto sentita nei piccoli centri. Questa sera nel corso della santa messa delle 19 verranno benedetti tutti i papà. Nella prima foto l’uscita di San Giuseppe con tutto il gruppo ecclesiastico. Nella seconda foto padre Peppino che benedice un Altare di San Giuseppe.

