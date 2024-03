Ragusa. Lunedì ordinazione diaconale di Giuseppe Cascone

Lunedì 18 marzo, alle 19.30, vigilia di San Giuseppe, nella chiesa di San Pier Giuliano Eymard, il vescovo di Ragusa monsignor Giuseppe La Placa ordinerà diacono Giuseppe Cascone.

Giuseppe, 27 anni, ragusano, lo scorso 26 settembre ha conseguito il baccellierato in Sacra Teologia presso la Pontificia facoltà teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista. Si è formato presso il Seminario San Mamiliano di Palermo, è cresciuto nella parrocchia San Pier Giuliano Eymard di Ragusa e attualmente presta il suo servizio nella parrocchia San Giovanni Battista in Santa Croce Camerina. Il 21 agosto 2022 era stato istituito lettore e lo scorso 17 luglio accolito. Prima di entrare in Seminario aveva frequentato l’istituto magistrale, diplomandosi nel 2016 nell’indirizzo di Scienze Umane.

La comunità di San Pier Giuliano Eymard, con in testa il parroco don Joseph Muamba Bulobu, che ha accompagnato Giuseppe nel suo cammino, si è preparata a questo evento con una serie di appuntamenti che hanno visto la presenza del direttore dell’Ufficio liturgico don Gino Alessi e dei seminaristi. Venerdì sera si è anche tenuto un intenso momento di adorazione eucaristica, guidato da don Giovanni Piccione, al quale ha anche partecipato la comununità del seminario con il rettore don Gianni Mezzasalma.

