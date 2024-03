Basket. Domenica impegno casalingo con Brescia per la Passalacqua Ragusa

Dopo i quattro successi consecutivi in campionato, la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket è pronta al turno casalingo di domani pomeriggio (palla a due ore 17,00) contro Brescia. Con ormai l’intero organico a disposizione da un paio di settimane, coach Lino Lardo ha finalmente la possibilità di lavorare a ranghi completi e di avere, poi in partita, quelle rotazioni che permettano alla squadra di arrivare nei momenti finali con fiato e lucidità mentale. E’ stata questa, d’altra parte, una delle chiavi fondamentali, insieme alla grande applicazione difensiva, che ha portato Spreafico e compagne al successo nelle ultime partite. Domani, al Palaminardi, ci sarà da mettere un altro tassello importante in una stagione in cui la formazione biancoverde vuole andare sempre in crescendo, per un’altra gara da affrontare con la massima attenzione: “Continua la nostra rincora per cercare di trovare una posizione sempre migliore in classifica, siamo in un buon momento, ma abbiamo di fronte Brescia che sta disputando un buonissimo campionato – dice coach Lino Lardo – Ci ricordiamo le difficoltà che abbiamo avuto a casa loro per portare a casa la vittoria, ma sappiamo che due punti sarebbero fondamentali, perché poi avremo un trittico di partite molto difficili. Siamo chiamati ancora una volta a confermare le nostre qualità soprattutto difensive, cercando di imporre il nostro gioco visto che giochiamo in casa. Contiamo sul nostro pubblico che ci dà sempre una grossa mano”. Dopo la partita di domani, la squadra è attesa dalla doppia trasferta di San Martino e Schio e dall’impegno casalingo di Venezia

