Giarratana. Domani festa esterna di S.Giuseppe. Due processioni

Domani, 17 marzo, è il giorno della festa esterna. Alle 8,30 la santa messa, alle 9 il giro del corpo bandistico Vincenzo Bellini di Giarratana per le vie del paese. Alle 9,30 il fragore di 19 colpi a cannone e il suono delle campane annunceranno il giorno di festa. Alle 10 l’esecuzione di marce sinfoniche in piazza. Alle 10,30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal salesiano don Carmelo Buccieri. A mezzogiorno, gli squilli di San Giuseppe eseguiti dal gruppo Tamburi di Giarratana e lo spettacolo pirotecnico, curato dalla Fasima Fuochi eventi di Santa Venerina, annunceranno l’uscita del simulacro del patriarca. La prima processione si snoderà per le vie del centro storico. Al rientro: uscita dei “Santi” che si recheranno nell’altare allestito dal gruppo giovanissimi presso i locali situati in corso XX settembre 118 dove, secondo tradizione, consumeranno il pranzo. Alle 16 giro del corpo bandistico per le vie cittadine e la raccolta dei doni, alle 17 la tradizionale cena sul sagrato della chiesa Madre. Alle 19 la celebrazione eucaristica e il terzo scrutinio di catecumeni. Alle 20,30 la seconda processione con il simulacro di San Giuseppe per le vie principali della cittadina mo tana. Alle 22 lo spettacolo di fuochi d’artificio e il rientro del simulacro nella chiesa Madre.

Salva