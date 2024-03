Vittoria. Tentato furto in Bar Tabaccheria, recuperata refurtiva e arrestati

Alle prime luci dell’alba, si attivava l’antifurto di un noto Bar Tabaccheria sulla S.S. 115 a Vittoria.

Tempestivamente, l’autopattuglia di Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria, si dirigevano sul posto.

Durante il controllo, veniva notato un infisso aperto con evidenti segni di effrazione, alcuni pacchi di sigarette a terra e una persona uscire dal locale scappando per le campagne circostanti; immediatamente veniva inseguita e segnalato l’evento criminoso in atto alle Forze dell’Ordine.

Subito dopo, arrivava una volante con gli Agenti del Commissariato e durante il controllo nel retro della proprietà, veniva scoperta una persona nascosta, che veniva identificata e fermata.

Successivamente arrivava la radiomobile dei Carabinieri, comunicando di avere già fermato ed identificato il fuggitivo con la refurtiva, nei pressi del sito.

Gli Agenti del Commissariato, acquisivano le immagini delle telecamere presenti per le relative indagini.

