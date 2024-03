Modica: operazione congiunta Polizia Locale e Carabinieri.

Grazie alla sinergia tra Polizia locale e Carabinieri, coordinati dal Comandante Rosario Cannizzaro e dal Comandante Giovanni Grillone, è stato portato a termine l’operazione congiunta con la denuncia di due persone che giornalmente abbandonavano rifiuti pericolosi e di vario genere in zone periferiche di Modica. Risultato ottenuto grazie al supporto fondamentale del personale dell’ Ufficio Ecologia e dell’Assessore Samuele Cannizzaro il cui lavoro ha permesso ad agenti e militari di agire in contrada Rocciola Torre Cannata Malvagia e di fermare il deposito indiscriminato anche di diverse centinaia di chili di lastre di amianto frantumate e, dunque, nocive e tossiche. Il materiale sequestrato è stato affidato ad una ditta specializzata. La tutela del territorio e della salute pubblica è per l’ Amministrazione comunale un elemento fondante e avere fermato questa vergognosa pratica dell’abbandono di rifiuti pericolosi per la salute, – ha detto il Sindaco – è motivo di soddisfazione.

