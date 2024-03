E’ deceduto il pensionato investito venerdì in Viale delle Americhe a Ragusa. E’ stata un’emorragia cerebrale e fratture multipla a determinare e il decesso delle di un uomo di 81 anni. Le sue condizioni erano già state ritenute gravi dai sanitari essendo giunto in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II. Nel corso della serata il quadro clinico è precipitato e l’uomo non si è più ripreso. La polizia locale sta conducendo i rilievi.

