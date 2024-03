Modica. Giovanni Cavallo eletto Coordinatore cittadino del circolo Sud Chiama Nord.

È stato ufficialmente istituito il Circolo Sud Chiama Nord Modica. La genesi risale al mese di marzo del 2023 con la nascita del comitato promotore per la formazione del circolo cittadino,

in funzione delle elezioni amministrative del mese di maggio 2023. Dario Giannone Malavita, Emanuele Cavallo, Luca Azzarelli, Alessandro Fatuzzo, Alessandro Colombo e Lorenzo

Iozzia, fondatori del comitato, hanno presentato la lista elettorale a sostegno della candidata a Sindaco di Modica Ivana Castello, collocandosi all’opposizione dell’attuale amministrazione. Negli ultimi mesi il progetto ha riscontrato consenso fino a fare maturare i requisiti richiesti da Sud Chiama Nord per l’istituzione del circolo cittadino. Nelle scorse settimane si è quindi proceduto alla elezione del quadro dirigente del partito. Il comitato ha eletto Coordinatore Giovanni Cavallo che a sua volta ha nominato Vice Coordinatore Emanuele Cavallo, Responsabile organizzativo Alessandro Fatuzzo, componenti Alessandro Colombo, Azzarelli Luca, Tonino Scarso, Colombo Vincenzo, Avveduto Marika, Iozzia Lorenzo. Sud Chiama Nord dichiara il coordinatore cittadino di Modica sarà una forza di opposizione extra consiliare propositiva. Con lo scopo di portare avanti le istanze della città di Modica, percependone le esigenze e facendo si’ che ne trovino riscontro. Nelle prossime settimane sarà avviata l’interlocuzione con i partiti di opposizione presenti in Consiglio Comunale e con gli altri partiti che non sono riusciti ad eleggere un proprio rappresentante a Palazzo San Domenico, per concertare le azioni da svolgere nell’interesse della Città. Saranno inoltre intraprese iniziative pubbliche volte e fare conoscere Sud Chiama Nord e il suo manifesto politico in vista delle prossime elezioni europee

Salva