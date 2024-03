Pozzallo. In arrivo nave con 55 migranti e un cadavere

La nave Sea Watch è in arrivo al porto di Pozzallo intorno a mezzanotte e mezza. A bordo 55 migranti sono in arrivo al Porto di Pozzallo a bordo della nave Sea Watch. C’è, purtroppo, anche un cadavere, pun 17enne deceduto durante le operazioni di soccorso. Già attiva la macchina dell’accoglienza. Il commento del sindaco Roberto Ammatuna: “Una decisione di buon senso indicare Pozzallo e non certamente il porto di Ravenna, come porto di sbarco dei migranti della Sea Watch 5 con 51 migranti a bordo, fra cui un diciassettenne morto. Sarebbe stato assolutamente inaccettabile costringere la Ong a sbarcare dopo alcuni giorni a Ravenna con un cadavere a bordo. I migranti saranno ospitati nell’hotspot portuale e il giovane cadavere sarà trasportato nella camera mortuaria del cimitero di Pozzallo”.

