Pallamano, Andimoda Ragusa sconfitta anche dal fanalino di coda

Momento no per l’Andimoda Ragusa che, giocando in trasferta, cede con il fanalino di coda Cus Palermo. Il sette allenato da Salvatore Russo si è presentato in formazione largamente rimaneggiata a causa di malanni di stagione e infortuni vari e, pur reggendo bene nel primo tempo (i ragusani sono andati a riposo addirittura avanti di una lunghezza, 18-19), sono stati costretti a cedere nella ripresa con il risultato finale di 39-28 che non ammette repliche. Tutto ciò nonostante le 17 reti di Giummarra e l’impegno sopra le righe di tutti i presenti. Ma senza una panchina lunga è stato difficile rifiatare e portare a termine il match nella maniera dovuta. “Una partita – affermano dall’Andimoda Ragusa – purtroppo inficiata dal numero delle assenze. Avremmo potuto fare meglio, certo, ma le varie vicissitudini legate all’organico hanno condizionato, e non poco, il nostro rendimento. Questa non vuole essere una scusante, rispetto a quanto accaduto. Ma è chiaro che non avendo neppure la possibilità, nel corso degli allenamenti, di poterci preparare nella maniera dovuta, tutto questo si ribalta in negativo in quello che accade durante le gare ufficiali. Davvero un peccato e speriamo adesso di potere recuperare la migliore condizione perché dobbiamo a tutti i costi provare a risalire la china nel corso di una stagione che, comunque, si sta caratterizzando per la crescita di alcuni giovani”. Domenica alle 18,30 l’Andimoda Ragusa torna a giocare tra le mura amiche. Riceverà la visita dell’Alcamo. La partita sarà valida come terza giornata del girone di ritorno.

