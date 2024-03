Ragusa. La “Peter Pan” in ospedale per i piccoli pazienti.

Se esistessero i supereroi avrebbero di certo una maschera per celare la commozione, il potere di dispensare gioia e sorrisi ai meno fortunati e l’accortezza di voler donare il proprio tempo agli altri e, soprattutto, a chi soffre. Con questo obiettivo, i volontari della ludoteca “Peter Pan” di Pozzallo e Rosolini hanno reso più allegra la giornata ai bambini del reparto pediatrico dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Un momento di spensieratezza fra le corsie del nosocomio che necessita non solo di cure per il corpo ma anche per l’anima e la voglia di vivere da parte dei piccoli pazienti.

“Un progetto di volontariato – ci dice Guglielmo Arrabito, titolare della ludoteca pozzallese – nato con lo scopo di riuscire a regalare un sorriso ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria. Come volontari siamo soliti partecipare ad eventi e manifestazioni organizzati nelle strutture che ospitano i bambini costretti ad una lunga degenza per poter seguire cure e trattamenti medici. Martedì pomeriggio, i nostri “supereroi” in costume hanno permesso ai piccoli pazienti del “Giovanni Paolo” di vivere un momento di serenità e di forti emozioni. Hanno incontrato i bambini nelle loro stanze, hanno trascorso del tempo con loro e infine hanno distribuito sorrisi ed abbracci”.

I volontari della ludoteca torneranno “alla carica” fra qualche settimana quando l’operazione sarà replicata presso altri nosocomi della provincia di Ragusa.

