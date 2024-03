Conad Scherma Modica. Gara promozionale a Melilli

Grande festa di sport a Melilli domenica scorsa, dove si svolgeva il Torneo Promozionale per le categorie non agonistiche under 10 e la prova regionale paralimpica. La manifestazione che aveva l’obiettivo di far incontrare bambini che si stanno affacciando al mondo della scherma, non ancora in età agonistica, sia con attrezzature elettriche complete che con i fioretti di plastica, ha regalato grandi emozioni. L’evento è stato reso ancor più speciale per la partecipazione di piccoli atleti sia in carrozzina che non vedenti; in un contesto di coetanei che si sono seduti sulla carrozzina o si sono bendati con la naturalezza e la spontaneità che solo i bambini riesco ad avere e possono insegnare agli adulti. Sedersi in carrozzina o indossare una benda, per diventare “avversari per gioco” di chi quella condizione la vive quotidianamente, vuol dire costruire le basi per un futuro senza limiti e pregiudizi. Un valore aggiunto per la scherma e non solo, un punto di partenza per costruire persone di valore per le future generazioni. L’attività agonistica nazionale della Conad Scherma Modica riparte nel weekend con la prova nazionale giovani ed assoluta che si svolgeranno in contemporanea al Polofiere di Lucca a partire da giovedì. Leonardo ed Edoardo Aprile, Matteo Cartia, Mattia Pitino e Fernando Scalora saliranno in pedana con l’obiettivo di staccare il pass per la fase finale dei Campionati Italiani di categoria di fioretto. Subito dopo Lucca si riparte con l’attività internazionale di Coppa del Mondo assoluta di fioretto maschile, con Giorgio Avola pronto a volare negli Stati Uniti per quella che sarà l’ultima prova di Coppa del Mondo di qualifica olimpica. La gara di categoria Gran Prix e quindi a punteggio maggiorato si svolgerà a Washington DC, e per il modicano sarà l’occasione di riscattare l’opaca prestazione avuta al Cairo la settimana scorsa, dove era stato fermato dal coreano Im nell’ultimo turno di qualificazione preliminare.

