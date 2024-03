Ispica. Efficientamento energetico nella fascia costiera

“Dopo aver avviato i lavori di efficientamento energetico nel centro urbano, basta notare l’ottimo effetto dei nuovi fari a led lungo la Via Statale e la Via Vittorio Veneto, ora, dopo anni di attesa ed in vista della stagione estiva – dichiarano il Sindaco Leontini e l’Assessore Massimo Dibenedetto – abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione sull’illuminazione della fascia costiera”

L’intervento, già avviato e che produrrà gli effetti nelle prossime settimane, consiste nella sostituzione dei corpi illuminanti, ormai obsoleti, con quelli a led di nuova concezione e dei pali danneggiati e nel rifacimento della rete nelle vie, come ‘Ucca a marina”, ove erano stati rubati i cavi in rame;

Inoltre l’intervento riguarda la strada Ispica-mare, tutta la litoranea dal Soda all’incrocio del Pantano Longarini, il Viale Kennedy, Via della Malva.

“Questo intervento – afferma l’Assessore Massimo Dibenedetto – è importante sia per l’efficientamento energetico, sia per il beneficio che porterà alle casse comunali. Ma ha anche per l’importante risvolto sociale nel garantire maggiore sicurezza in un’area che, alcune volte, è stata oggetto di furti”.

Desideriamo ringraziare: il Geom Nigito, la D.ssa Roccuzzo e tutto lo staff dell’ufficio Lavori Pubblici; l’ing Genovese – Energy manager del Comune; la Società Enel X nelle persone dell’Ing. Boaretto, l’ing. Blundo e l’ing. Palumbo per la professionalità mostrata.

