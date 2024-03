Ragusa. Venerdì la conferenza programmatica dell’MPA

Strutturare il Movimento per l’autonomia in provincia di Ragusa. In vista delle sfide elettorali del futuro. Ripartendo dalle caratteristiche principali dello sviluppo ibleo. E’ questo il senso della conferenza programmatica fissata per venerdì 8 marzo alle 17 nella sala conferenze di Poggio del sole Hotel sulla Sp 25 Ragusa mare. Un evento politico rilevante che vedrà la presenza, tra gli altri, dell’on. Raffaele Lombardo, fondatore del Movimento per l’autonomia. Si tratta di una conferenza programmatica che servirà a definire la linea politica degli autonomisti in provincia di Ragusa facendo riferimento al quadro riguardante la crescita economica con il forte sostegno per la tutela e lo sviluppo dei settori produttivi più strategici della provincia. Per questo si parlerà di infrastrutture e collegamenti stradali e ferroviari facendo riferimento, tra l’altro, al porto di Pozzallo, al porto turistico di Marina di Ragusa, all’aeroporto di Comiso, all’autostrada Sr-Gela e alla Ragusa-Catania. Ma non solo. Si parlerà del problema dell’erosione della fascia costiera, quindi di turismo ma anche di agricoltura e dei problemi legati alle fumarole abusive, di sanità, di energie rinnovabili e di progetti di sviluppo. Non a caso è prevista la presenza, durante i lavori della conferenza, di esperti, professionisti e imprenditori oltre che, naturalmente, di amministratori e dirigenti Mpa. Tra questi il coordinatore cittadino di Vittoria, Giancarlo Floriddia, e il vicepresidente del Consiglio comunale di Ispica, Angelo Galifi che, su mandato di Lombardo, si è impegnato molto in queste ultime settimane nella costruzione del movimento in provincia, coinvolgendo consiglieri, imprenditori e professionisti. E’ prevista, inoltre, la presenza dei deputati regionali Mpa Giuseppe Carta e Giuseppe Lombardo oltre al sindaco di Adrano, Fabio Mancuso. L’Mpa è un partito regionalistico che si sta riorganizzando anche in provincia di Ragusa per dare risposte ai bisogni della collettività e del territorio.

