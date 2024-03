Campo(M5S). In commissione nessun impegno per la Pozzallo-Ispica

“Nessun impegno da parte dell’assessore Aricò sull’ammodernamento dello svincolo SP 46, Pozzallo-Ispica, dopo che era stato invitato qualche settimana fa dallo stesso sindaco Ammatuna per un confronto sul territorio: ad oggi neanche questo impegno è stato preso. Confermato invece l’impegno verbale per quanto riguarda il lotto 9 della Siracusa-Gela”. Lo dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, dopo avere partecipato alla audizione in IV Commissione dell’esponente del governo Schifani. “Abbiamo chiesto al governo di inviare all’assemblea la lista dei progetti che si intendono realizzare con i fondi Fsc, se non ci dovesse essere il lotto 9 chiaramente verrebbero meno tutte le rassicurazioni fatte fino ad oggi”, conclude Campo. Anche il coordinatore del Movimento 5 Stelle, Federico Piccitto, interviene nella questione evidenziando come “l’onorevole Abbate aveva annunciato il passaggio di oggi in commissione come risolutivo per le sorti della Siracusa Gela e di altre infrastrutture della provincia, ma quello di oggi, come immaginavamo si è dimostrato un passaggio inutile e l’intermediazione dell’onorevole Abbate ha prodotto il nulla (probabilmente per allinearsi all’andazzo dei suoi compagni di maggioranza al governo). Nessun impegno formale infatti è stato preso da parte del governo regionale né per il finanziamento del lotto 9 Modica-Scicli della Siracusa-Gela né per la bretella di Pozzallo. Certo – evidenzia Piccitto – non ci aspettavamo niente di diverso, ma sentire ancora una volta tutta una serie di promesse e buoni propositi è diventato esercizio stucchevole e fastidioso.

L’assessore ha per di più candidamente ammesso che i 620 milioni necessari (cifra aggiornata relativa al costo del lotto 9) sono troppi per impegnarli su una sola opera in quanto sarebbero più della metà di tutte le somme (1,15 miliardi) di cui dispone complessivamente il fondo FSC per infrastrutture per tutta la Sicilia.

Questo fa capire perfettamente quanta conoscenza abbia realmente l’assessore dei fondi a disposizione del proprio assessorato avendo in più riprese escluso il definanziamento dell’opera durante il consiglio comunale aperto di un mese fa a Scicli.

La verità è che la Sicilia non ha un solo euro da spendere e il governo regionale dopo aver deciso di buttare via 1,3 miliardi per cofinanziare il ponte, continua a barcamenarsi tra promesse, che nulla hanno di concreto e che sanno di non poter mantenere. Un atteggiamento a dir poco vergognoso sulle spalle del nostro territorio”.

