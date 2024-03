Il Comune di Vittoria sostiene la conciliazione Vita-Lavoro

Il Comune di Vittoria ha sottoscritto l’Accordo di partenariato, con Promotergroup spa (soggetto capofila), Aletheia srl, Promo.ter società cooperativa e Pro.me.sys srl, per la realizzazione del progetto “PEOPLE” con il quale l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, intende promuovere la “Conciliazione dei tempi di vita-lavoro, Promozione di iniziative di welfare aziendale familiare per il miglioramento del benessere lavorativo”.

Il progetto intende favorire il lavoro di genitori con figli in età prescolare e scolare, con riflessi positivi sulla riduzione delle assenze, sull’aumento della produttività, sul miglioramento della motivazione e sul benessere organizzativo e promozione di iniziative di welfare aziendale familiare che mirino al miglioramento del benessere lavorativo in un’ottica di conciliazione dei tempi vita-lavoro.

Compito del Comune di Vittoria, è quello di condividere e sviluppare l’attività di animazione territoriale nel contesto locale e consentirebbe alla proposta progettuale di raggiungere la finalità di diffondere nel nostro territorio e incentivare la cultura della conciliazione tra vita e lavoro dei lavoratori e far comprendere ai soggetti economici ivi operanti, il valore strategico degli strumenti di welfare aziendale e di welfare organizzativo.

Il progetto si sviluppa con una serie di azioni, mirate alla promozione della cultura del welfare aziendale e al potenziamento dei servizi di conciliazione dei tempi vita-lavoro dei dipendenti.

– Realizzazione di attività di animazione (eventi, seminari, workshop, laboratori territoriali);

– Attivazione di una rete di imprese per lo sviluppo del welfare di conciliazione;

– Accesso ai servizi di conciliazione per la responsabilità di cura e assistenza;

– Sviluppo di azioni di welfare manager, disability manager, diversity manager;

– Time saving;

– Interventi di flessibilità aziendale e forme di coworking.

“In Sicilia solo una donna su tre lavora, con una media che la pone ultima nelle graduatorie nazionali. Graduatorie che, tuttavia registrano un importante incremento negli ultimi dati. Promuovere il welfare aziendale è un’azione importante per assecondare questo incremento, che vogliamo indicare anche simbolicamente alla vigilia dell’8 marzo. Per quanto ci riguarda stimolare il welfare aziendale è la sfida della qualità e sostenibilità sociale dell’azienda, anche come fondamento di una impresa di successo”- ha dichiarato l’assessore alle politiche del lavoro Giuseppe Fiorellini.

“Il Comune di Vittoria riconosce l’importanza di sostenere i genitori nel bilanciamento tra le responsabilità familiari e il lavoro, contribuendo così a una maggiore equità e solidarietà nella comunità. La collaborazione tra datore di lavoro e dipendenti rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un contesto lavorativo più sostenibile e attento alle esigenze familiari. Tra l’altro l’Amministrazione Comunale vuole istituire dei voucher per conciliare vita-lavoro a favore dei genitori con figli in età prescolare e scolare – ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.

