Vittoria. Partecipata riunione provinciale del M5s

Un partecipato e importante momento di confronto per tutto il Movimento 5 stelle della provincia e di grande slancio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, primo fra tutti quello di giugno con le elezioni europee. Alla sala Avis di Vittoria, ieri pomeriggio, la riunione provinciale del Movimento 5 Stelle, che ha visto la presenza del coordinatore regionale Nuccio Di Paola e gli interventi in videoconferenza di Barbara Floridia e Filippo Scerra. A relazionare, il coordinatore provinciale, Federico Piccitto, la deputata regionale Stefania Campo, i Consiglieri comunali Valentina Argentino di Vittoria e Sergio Firrincieli di Ragusa e i tre rappresentanti dei gruppi territoriali di Ragusa, Vittoria e Modica, rispettivamente Gabriele Piccitto, Rosanna Fidone e Gianluca Diraimondo. “Si è fatto il punto su tutte le attività dei nostri portavoce a tutti i livelli, a partire da quelli più alti, fino al prezioso lavoro dei gruppi territoriali che continuano a crescere e che rappresentano il primo punto di riferimento tra il Movimento e i cittadini – dice Federico Piccitto –. Il risultato della Sardegna, tra l’altro, ci dà nuovo slancio e positività proprio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali di giugno con le Europee che sappiamo avere risvolti particolarmente importanti per il nostro territorio su ambiti quali l’agricoltura, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture e le politiche di gestione dei flussi migratori. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, anche da remoto ed in particolare il gruppo di Vittoria per l’ospitalità”.

