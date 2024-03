Modica. Incontro Unitre sulla sordità e prevenzione infezioni virali

Promosso ed organizzato dalla locale sede dell’Unitre di ha avuto luogo a Modica presso la sala riunione della Fondazione Grimaldi, il terzo incontro, riguardante la salute, sul tema “La sordità nella terza età e prevenzione delle infezioni virali e Covid”. Relatore il socio Gaetano Libra, Medico specialista in Otorinolaringoiatria che si soffermato su tre argomenti: “La sordità nell’Anziano”, “La prevenzione da inquinanti atmosferici”, “ La prevenzione e la terapia delle infezioni respiratorie e della Covid-19”. L’incontro scientifico, presieduto e moderato dal presidente Enzo Cavallo è stato scientificamente nutrito ed esposto con termini comprensibili e l’uditorio della sala, gremita, del palazzo Grimaldi ha seguito con, disciplina, interesse e partecipazione interagendo con il relatore nel porre quesiti pertinenti e chiedendo chiarimenti. Tra gli elementi scientifici spiccano le cause di sordità e la prevenzione nelle varie età ma soprattutto un elemento di marcato impatto socio-sanitario-economico che vede nella figura del medico specialista otorinolaringoiatra od audiologo il responsabile professionale principale nella indicazione della terapia protesica; altri elementi pregnanti hanno riguardato la prevenzione dei danni da inquinamento atmosferico e la prevenzione e terapia delle infezioni respiratorie, compresa la Covid-19 con metodiche ideate ed applicate dal Prof. Libra.

L’incontro ha presentato anche momenti di simpatica goliardia, mirata a stemperare la serietà scientifica, in tre occasioni: quando il relatore ha comminato il cartellino giallo e poi rosso, di estrazione calcistica, ad un associato che asseriva, parlando di terapia medica, che era sua abitudine fare l’aerosolterapia con la mascherina facciale e per via orale. Il Prof. Libra ha chiarito, con motivazioni scientifiche, ben precise e comprensibili, che l’aerosolterapia per le malattie infiammatorie dell’apparato respiratorio va eseguita esclusivamente con la forcellina nasale, attraverso il naso, tranne casi particolari. Altro momento goliardico si è manifestato quando, parlando dei sintomi della Covid-19 e della influenza comune, il relatore ha messo a confronto la reazione dei due sessi al malessere dei sintomi. Il terzo momento si è manifestato quando il relatore ha esposto la terapia degli acufeni da cause neurologiche dell’orecchio, invitando i sofferenti di questo sintomo a rivolgersi, per terapia, al Santuario preferito per pregare.

Salva