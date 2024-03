Comiso, lunedì i funerali di Giovanni Russo. Lascia due figli

Lunedì, alle 9,30, saranno celebrati nella chiesa dell’Annunziata, a Comiso, i funerali di Giovanni Russo, 22 anni, ucciso da Alex Ventura, con due colpi di pistola, martedì sera a Vittoria. Il corteo funebre muoverà dall’abitazione di Via Verona 13. “Non ci sono addii per noi ovunque tu sia sarai sempre nei nostri cuori”: così scrivono i familiari nel manifesto funebre. A dare il triste annuncio, come è riportato sempre nel manifestino, la mamma Giusy, il papà Alfonso, la compagna Chiara, i figli, le sorelle Noemi, Debora, i suoceri, i nonni, gli zii, i cognati, i parenti e gli amici tutti.

