Seconda chance per il ragusano Leonardo Dotto De’ Dauli grazie a Clementino (“Il Leone non si è ancora addormentato a 75 anni”). Questa volta ha superato brillantemente la prova interpretando “She Came In Through The Bathroom Window” di Joe Cocker, collezionando quattro sì. Va nel team del coach che gli ha concesso una seconda possibilità.

Salva