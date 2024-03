Illuminazione via Nuova S. Antonio. Interrogazione di Spadaro

Interrogazione del Consigliere comunale Giovanni Spadaro, con la quale chiede al Sindaco e all’assessore alle manutenzioni di sapere come mai a distanza di un anno, l’Amministrazione comunale non è intervenuta su un tratto di strada di via Nuova S. Antonio (lungo non più di 100 mt.) per ripristinare la pubblica illuminazione. Circa un anno fa – continua il rappresentante del PD in Consiglio comunale, a causa della caduta di un albero per il forte vento, i cavi della pubblica illuminazione si sono tranciati e quel tratto di strada è rimasto completamente al buio. Ad un anno di distanza quel tratto di strada è ancora al buio, creando pericolo per la pubblica incolumità soprattutto nelle notturne. L’invito all’Amministrazione comunale è quello di ripristinare in tempi brevissimi l’impianto di illuminazione forse “dimenticato”.

