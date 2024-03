Ispica. L’istituto Da Vinci per la promozione della legalità e rispetto figura femminile

Grazie ad un finanziamento dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, per un importo pari ad € 15.000, l’istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” di Ispica ha avviato l’iter di attuazione del progetto denominato “In piedi signori davanti ad una donna”. “L’ambizioso ed articolato progetto, afferma la dirigente scolastica Prof.ssa Veronica Veneziano, ha lo scopo di promuovere la legalità, il rispetto della figura femminile e l’educazione alle differenze, tematiche di attualità costantemente e tristemente agli onori della cronaca. Riteniamo che la scuola debba essere in prima linea e vicina agli studenti in questi percorsi di crescita e di maturazione nonchè di netta presa di posizione rispetto ad una deriva che impatta negativamente nella sfera delle relazioni. Il percorso, già avviato con tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado, è entrato nel vivo con incontri settimanali svolti dalla psicologa dott.ssa Omaira Di Rosa del consultorio familiare Ispica-Pozzallo, uno dei partner territoriali che ci accompagneranno in questo progetto”.

“Lunedì, invece, afferma la referente del progetto Prof.ssa Daniela Ganci, gli studenti incontreranno in plenaria la dott.ssa Nadia Germano, giornalista e responsabile della comunicazione e la dott.ssa Maria Grazia Lazzara, avvocata e componente del gruppo legale, entrambe espressione di un altro partner territoriale qualificato che è il Centro Antiviolenza “Ipazia” di Siracusa”.

“Dopo questi incontri informativi, formativi e di sensibilizzazione, conlcude Lino Quartarone, docente a supporto dell’ufficio di presidenza, prenderanno il via 4 laboratori per un totale di 90 ore che vedranno impegnati circa 80 studenti in laboratori di scrittura creativa, arte, musica e teatro per giungere nel mese di giugno ad una rappresentazione teatrale di fine progetto”.

