Ragusa. Si è insediato il nuovo Nucleo di Valutazione dell’ente

Antonio Barone e Cristian Donzello sono i componenti esterni del Nucleo di Valutazione che si è insediato questa mattina presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

“Avere una buona funzionalità dell’apparato burocratico-amministrativo è la prima regola di un ente per dare risposte efficaci alla comunità – dichiara il Commissario straordinario Patrizia Valenti –. Formulo gli auguri di buon lavoro ai componenti di questo importante organismo, la loro esperienza sarà preziosa per individuare eventuali correttivi per migliorare ulteriormente la funzionalità del Libero Consorzio ibleo”.

