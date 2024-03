In previsione per il 4 marzo, una seduta di consiglio comunale per discutere la mozione sull’emergenza della crisi del settore agricolo, e approvarne l’atto di indirizzo a sostegno del comparto. Una seduta voluta fortemente dal Presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, che ha voluto intestarsi in prima persona la causa degli agricoltori, affinché vengano prese tutte le misure opportune ed idonee a contrastare la crisi che incombe sul settore agricolo.

