Contrasto alla violenza di genere. Nasce la Rete 25 Novembre

Nasce la Rete 25 Novembre. Una nuova realtà aggregativa che unisce diverse associazioni, sindacati, e partiti politici che operano in provincia di Ragusa. Le finalità della Rete, che ha come obiettivo principale quello del contrasto alla violenza di genere, e le prossime iniziative, a cominciare dall’organizzazione di una manifestazione per l’8 marzo, saranno presentate ufficialmente in conferenza stampa, lunedì 4 marzo alle ore 10,00 presso la sede dell’Anpi, in via Ecce Homo, a Ragusa. Ad incontrare gli organi di stampa, i rappresentanti delle varie componenti che hanno aderito alla Rete: Adesso Basta Ragusa, AMR Controvento, Anpi provinciale Ragusa, Arcigay Ragusa, Assostampa Ragusa, CGIL provinciale Rg, CUB provinciale Rg, Gruppo Anarchico Ragusa, Ipso Facto, Italia Viva provinciale Rg, Movimento 5 Stelle provinciale Rg, Movimento 5 Stelle Ragusa, Movimento Federalista Europeo Ragusa, PD Modica, PD Ragusa, Sinistra italiana provinciale Rg, USB Ragusa, Casa delle donne Scicli.

