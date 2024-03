IO o LEI: il diario (segreto) di una adolescente. Puntata 3

Apro la porta.

Aprire la porta significherebbe cadere in un vuoto dove solo io ho l’accesso. Ho le chiavi di una porta che solo io riesco a vedere, che solo io posso toccare e sentire il freddo che emana. Quel freddo che ho provato dentro, quel freddo che mi chiama la notte. Sentire il rumore della chiave, vedere quella mano che trema e mentre mi porge l’altra mano. Che delicatamente prende il mio cuore e prova a cullarlo con una dolce cantilena che diventa il loop di quella notte. Un sogno che ha il rumore di una chiave arrugginita che amplifica la voglia di aprire quella porta e sprofondare in un doloroso taglio che sarà la conseguenza di un vuoto che ho provato dentro quelle notti dove sono sola contro LEI. LEI che è debole rispetto a IO ma conosce i suoi punti deboli per farla cadere in una caduta che non ha una fine. Sto per aprire quella porta quasi ogni notte. E’ rimasta però chiusa. All’interno di quella porta ci sono delle urla massacranti e dei pugni che vorrebbero spaccarla e buttarmi addosso ogni scheggia di legno fino ad arrivare a penetrare l’anima che in quel momento ricopre le orecchie da quelle grida.

