Comiso, minaccia con una rancola. I carabinieri lo placano

Brandiva una roncola ma all’arrivo dei carabinieri si è calmato. È accaduto stamattina a Comiso, quando un giovane con problemi psichici, aveva in mano, minaccioso, l’arma bianca. Sono stati gli stessi genitori del giovane, preoccupati per il comportamento violento che da qualche giorno non prendeva le consuete medicine, a chiedere l’intervento dei carabinieri. All’arrivo di questi ultimi, il giovane si è convinto a posare la rancola e farsi accompagnare dall’ambulanza in ospedale per il conseguente tso. .

