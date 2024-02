Il fine settimana dei Cronos iblei nei diversi eventi

Il fine settimana appena trascorso ha visto impegnati i cronometristi dell’Asd Hyblea di Ragusa su diversi fronti non solo sportivi ma anche formativi. Il presidente dell’associazione, Salvatore Tuttolomondo, ha partecipato a Rimini alla 2 giorni, insieme ai suoi colleghi di tutta Italia, al corso di aggiornamento sul Lavoro Sportivo, organizzato dalla Scuola Federale di Cronometraggio e della Consulta degli organi periferici regionali.

A Ragusa sabato 24 si sono svolti le gare di Biathlon invernali 2024, dove numerosi ragazzi provenienti da tutta la provincia iblea suddivisi nelle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti si sono sfidati tra gare di velocità e salto in lungo. Tutti i giovani concorrenti hanno ricevuto una medaglia di partecipazione a ricordo che lo sport è una festa da vivere tutti insieme al di là della sfida agonistica.

Nello stesso pomeriggio di sabato, un’altra squadra di cronometristi ragusani è stata impegnata al Geodetico di contrada Jungi a Scicli, per la partita di pallamano di serie B maschile valevole come 1ᵃ giornata di ritorno che ha visto sfidarsi la locale squadra dell’Agriblu contro l’Aretusa di Siracusa, l’incontro è terminato con la vittoria degli ospiti per 29 a 19.

Domenica 25 in orario mattutino alla Piscina del Sole di Comiso si è svolta la 3ᵃ prova del Contest di nuoto, riservata a bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni provenienti dalle province di Ragusa, Siracusa, Catania, Agrigento e Caltanissetta. I cronos iblei hanno gestito il centro classifica insieme ai giudici della Federazione nuoto.

A concludere il lungo e ricco weekend sportivo è stata la partita di pallamano maschile di serie B tra l’AndiModa Ragusa contro il Pgs Villaurea di Palermo terminata con il punteggio di 26 a 28.

Essere cronometristi significa non solo essere appassionati di sport, ma anche formarsi ed aggiornarsi sui nuovi regolamenti sportivi e i cronos di Ragusa hanno dimostrato ancora una volta di essere presenti su più fronti con ottimi risultati.

