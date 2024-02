Non va oltre l’1-1 il Modica in casa del fanalino di coda Santa Croce. Come dire che i locali quest’anno sono stati una sorta di bestia nera per i rossoblu dato che all’andata espugnarono addirittura il “Vincenzo Barone”. Primo tempo senza reti ma in apertura di ripresa sblocca il solito Savasta. Il pari Santacrocese al 75’

su calcio piazzato che inganna il portiere rossoblu Marino.

