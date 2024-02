Chiusura circonvallazione Pozzallo. Ammatuna: “Mobilitazione”

La chiusura della circonvallazione della zona industriale di Pozzallo, il blocco dell’ammodernamento della S.P. Ispica-Pozzallo, l’inspiegabile mancato inizio dei lavori di messa in sicurezza dello svincolo autostradale Ispica-Pozzallo, pur in presenza di 3 milioni e mezzo di euro, hanno di fatto bloccato e reso difficoltosi i traffici commerciali dal porto e dalla zona industriale.

“Sono queste, infrastrutture con progetti esecutivi e appaltabili che non si riesce a sbloccare per una stasi degli uffici regionali che è assolutamente inaccettabile – dice il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna -. Si ritiene ormai indispensabile una mobilitazione di tutte le forze economiche e sociali del territorio per porre rimedio ad una situazione che giorno dopo giorno, diventa sempre più difficile da risolvere e rischia di bloccare il futuro e l’economia di un intero territorio”.

Per tale motivo è stato organizzato un incontro che si terrà venerdì prosismo, alle 9,30, presso lo Spazio Cultura “Meno Assenza” Corso Vittorio Veneto.

