Modica. Al Quasimodo sabato letterario con Giuseppe Modica

Sarà dedicato a Giuseppe Modica il X appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, che si terrà sabato 24 febbraio, alle ore 17.30, presso la Società Operaia Mutuo Soccorso, nell’ambito della XVIII^ stagione culturale.

Si parlerà della raccolta poetica “Impagino sogni all’ombra del carrubo”, che sarà illustrata da Giuseppe Macauda, poeta del Caffè Quasimodo. Nel corso della presentazione, gli attori della Compagna Teatrale “I Caturru” di Scicli , Giovanna Drago e Giovanni Blundetto, declameranno poesie del volume, mentre il Duo del Liceo Musicale dell’Istituto Superiore “G. Verga” di Modica, composto da Giovanni Corallo al sassofono e Brian Farese alla chitarrra, eseguiranno brani musicali.

Giuseppe Modica è vincitore di numerosi premi di poesia ed è presente in diverse opere, tra le quali spiccano l’opera monografica dal titolo “Il canto di Calliope” e “Le nenie di Erato” del 2015.

Nell’anno 2019 ha realizzato due opere monografiche dal titolo “Canto l’amore…e te”, “Cerchi concentrici”; sempre nel 2019 ha vinto il 1° Premio nella sezione a tema “La primavera” nell’ambito del concorso “Persephone – Fiori di Poesia”.

Molte sue poesie figurano in numerose antologie per il significativo valore dei suoi testi.

