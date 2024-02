Presto i nuovi voli dall’aeroporto di Comiso

Riprendono in primavera le tratte aeree da Comiso verso Pisa e Bologna con gli aerei della compagnia Aeroitalia. Si volerà tre volte a settimane per Bologna due per Pisa. Volo diretto da Comiso a Parigi in modalità low cost. Saranno operative le linee proposte da Transavia, compagnia aerea low cost francese, che proporrà entro questa estate nuove tratte aeree per l’aeroporto Orly di Parigi e viceversa a prezzi nettamente concorrenziali a bordo di Boeing 737/800. Dalla fine di giugno, è previsto il collegamento con Napoli tramite easyJet. La nuova rotta sarà operata con 2 voli settimanali, il lunedì e il giovedì. Di recente è atterrato al Pio La Torre anche l’aereo del primo volo da Milano Malpensa. Un’importante investimento sempre di EasyJet, annunciato già lo scorso giugno, destinato allo scalo ibleo, con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. Comiso, sta per diventare testimone della collaborazione tra Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, e la compagnia inglese EasyJet . Sono anche previsti già dall’estate prossima, collegamenti con Bari, Verona e Torino, con voli bisettimanali.

