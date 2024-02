Modica. “Sugli ascensori del Condominio del lotto 46 Treppiedi”

Tarda ancora l’avvio dei lavori di sistemazione del secondo ascensore del condomino del lotto 46 di Treppiedi Nord. “I giorni passano e il rischio sempre più incombente è quello che l’altro ascensore, manutentato da poco, possa andare – lamenta Salvatore Terranova, segretario della Camera del Lavoro – , per eccessivo carico quotidiano, per l’ennesima volta in tilt. Già dal giorno della sua messa in funzione ha necessitato di circa 7/8 interventi del tecnico ascensorista e non è da escludere che i condomini di questo lotto possano ritrovarsi di nuovo davanti alla drammatica condizione di non poter tornare alle loro abitazioni. Non riusciamo a capire dove risieda la ragione del ritardo per intervenire sul secondo ascensore se da almeno due mesi l’Iacp ha fatto sapere che avrebbe provveduto a rendere funzionali tutti e due gli ascensori. Cosa è successo di così impedente da rallentare la normale assegnazione dell’incarico per effettuare i lavori di ripristino della seconda macchina?

Alla luce di quanto abbiamo fin qui detto, anche attraverso altre precedenti comunicazioni, è nostra intenzione recarci la prossima settimana all’Iacp con una nutrita delegazione di condomini per poter conferire con Commissario o chi per Lui per comprendere realmente a che punto sta la procedura tesa alrecupero funzionale del secondo ascensore e per affrontare alcune problematiche che riguardano la zona di Treppiedi Nord.

Siamo venuti a conoscenza che l’Assessore ai Servizi sociali di Modica, Chiara Facello, si è mossa sollecitando l’Iacp – prosegue Terranova – ad accelerare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinariaoccorrenti in quella zona. Ci risulta anche che sia stato istituito un tavolo tecnico tra il Comune e l’Istituto IACP in merito alle problematiche di Treppiedi Nord. Siamo ovviamente contenti di quanto promosso dall’Assessore e Le chiediamo di coinvolgere le parti sindacali, il Sunia, e un rappresentante dei condomini per ciascun immobile, così da mettere il tavolo medesimo di fronte alla vera realtà di un quartiere”.