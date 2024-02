Ragusa. La compagnia teatrale Godot porta in scena “La Cantatrice Calva”

La Compagnia teatrale Godot si cimenta questa volta in una “anticommedia”, così è stata definita a suo tempo dallo stesso autore: stiamo parlando di Eugene Ionesco e della sua opera “La Cantatrice Calva”. A parlarci nel dettaglio di questa pièce che vedrà la sua prima questo fine settimana, i capisaldi della compagnia Godot, Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso:

“La Cantatrice Calva” si può considerare il manifesto del Teatro dell’Assurdo. E’ uno spettacolo che tratta di tutto e di niente, è il testo più famoso di Ionesco, lui la definisce anticommedia, perché attraverso questo testo irrompe sulla scena teatrale del 1950 a Parigi, rivoluzionando tutto, a partire dal linguaggio. All’epoca il pubblico restò scioccato in quanto nell’opera c’è un capovolgimento di ogni cosa, ma soprattutto c’è una destrutturazione del linguaggio che mette in evidenza l’incapacità di comunicare. Noi forse abbiamo l’illusione di avere tutto in mano, ma siamo sicuri che riusciamo a relazionarci tra di noi, ci ascoltiamo veramente e siamo collegati nella comunicazione? E se invece fosse tutto il contrario e quindi oggi “La Cantatrice Calva” è ancora più attuale e necessaria di ieri? Perché secondo noi siamo in un punto di non ritorno, si comunica talmente tanto e in modo così frenetico che equivale a non comunicare per niente.

Per quanto riguarda la programmazione, abbiamo osato tanto perché abbiamo programmato tante repliche. Si inizia sabato 17 e domenica 18 febbraio fino ad arrivare alle ultime repliche di questo spettacolo il 9 e 10 marzo. Tante repliche per dare l’opportunità a tutto il pubblico, non solo di Ragusa ma anche di altre città, di venire a vedere un’opera che ha dato una svolta all’arte drammatica e che ha un tono divertente, con una forza comica dirompente”.

La Compagnia Godot è formata anche da un gruppo di giovani teatranti di qualità, che in queste numerose repliche li vedremo impegnati: Alessio Barone (interpreterà il capitano dei pompieri), Rossella Colucci (interpreterà la cameriera), Benedetta D’amato (interpreterà la Signora Martin), Lorenzo Pluchino (interpreterà il Signor Martin). Ecco il loro commento:

“Affrontare testi del genere è complicato, ne siamo consapevoli. La loro bellezza sta proprio nell’esser difficili da portare in scena. Noi abbiamo una fortuna: essere cresciuti in un ambiente in cui questo tipo di linguaggio è utilizzato e praticato e questo aspetto rende un po’ meno complicato il tutto e soprattutto più divertente. Noi ci divertiamo quando portiamo in scena questo tipo di spettacoli, e vogliamo che anche il pubblico possa divertirsi con noi”.

