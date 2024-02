“Costruiamo il Territorio”. A Chiaramonte Gulfi workshop del Movimento Territorio

Si terrà sabato 17 e domenica 18 febbraio, presso la sala Ex Museo dei cimeli storico-militari a Chiaramonte Gulfi, il workshop del Movimento Territorio, dal titolo “Costruiamo il Territorio”, con l’intento di rinnovare il proprio manifesto programmatico proprio attraverso il lavoro di questa due giorni.

Sette i tavoli tematici previsti: sabato 17, dalle 16 alle 19, “Agricoltura, Economia e Identità di un Territorio”, “Sanità – art. 32 della Costituzione”, “Sviluppo Economico” e “Enti Locali – art. 119 della Costituzione”; domenica, invece, dalle 10 alle 12, si terranno le sessioni dedicate a “Turismo e Cultura – art. 9 della Costituzione”, “Pari Opportunità – art. 37 della Costituzione” e “Scuola e Sport – art. 34 della Costituzione”.

“Dopo oltre dieci anni di attivismo in ambito locale e non solo – dichiara il segretario provinciale Mario Cutello – il movimento ha compreso che alcuni degli obiettivi e delle sfide che abbiamo affrontato (e talvolta vinto) sono mutati, come giustamente muta la società in un decennio. Rimane immutata la voglia di agire nel bene della comunità, di essere punto di riferimento per quanti non sono a proprio agio tra gli steccati di una collocazione politica, di essere forza di proposta e confronto. Ci sono, appunto, dei temi che oggi vanno affrontati con nuove energie e con nuovi obiettivi. Per questo si è deciso di lavorare al nuovo manifesto politico del Movimento: lo scopo è quello di individuare suggerimenti e idee da calare nel nostro documento programmatico. Ci sono valori e questioni non negoziabili: l’universalità del diritto alle cure e all’istruzione, la parità di genere, l’importanza del comparto agricolo e zootecnico per l’economia locale e della Sicilia più in generale, la rilevanza dello sviluppo economico e la centralità dei Comuni per la programmazione a venire. Su tutto questo Territorio vuole confrontarsi e tirare le somme – conclude Cutello – per una nuova stagione politica che necessita di punti chiari e idee precise”.

