Paura a Vittoria. Un camion fa crollare parte di un balcone

Momenti di paura in pieno centro a Vittoria, dove un camion ha provocato il crollo parziale di una balcone ed è poi finito contro le auto in sosta. È successo in via Ruggero Settimo, dove il mezzo pesante, durante il suo passaggio ad alta velocità, ha demolito in parte la base e la ringhiera della struttura che si trova al primo piano di una palazzina.

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, visto che la zona è quotidianamente molto trafficata. In quel momento nessuno stava percorrendo il tratto in cui si è verificato il crollo e non si sono registrati feriti, ma chi era alla guida non si è fermato e ha proseguito la sua corsa. Alcuni automobilisti hanno cercato di bloccare il conducente e sono riusciti a segnare il numero di targa. Poi è stato lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e il balcone danneggiato. Gravi danni anche a due mezzi parcheggiati. Indagini sono in corso per risalire all’uomo che era al volante del mezzo pesante, al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare il camion.

