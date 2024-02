FdI Ispica: si va verso l’illuminazione della Strada Barriera

Dopo lo sblocco della Zona Artigianale e dei Suoli Cimiteriali, Fratelli d’Italia marca la svolta data ad Ispica con il suo ingresso in Amministrazione con la pubblicazione, a breve, del Bando dell’Ex Mercato di C.so Umberto e con un importante Progetto di illuminazione della strada Barriera, uno degli accessi più belli e significativi della nostra Ispica. La BARRIERA, è infatti da tutti conosciuta come l’incantevole e caratteristica strada che si snoda tra necropoli e trogloditiche abitazioni rupestri, tra i resti dell’antica Spaccaforno e del marchionale castello della Forza.

Questo l’impegno consegnato nelle scorse settimane alla deputazione di Fratelli d’Italia. Questo progetto è il risultato della volitiva caparbietà di Mary Ignaccolo, consigliere e coordinatrice del circolo di Ispica di Fratelli d’Italia che, da tempo, si batte per la valorizzazione turistica della nostra città.

L’illuminazione della BARRIERA coniuga anche il bisogno di sicurezza e decoro di una strada abbandonata da decenni al buio ed all’indifferenza, rendendola pericolosa sotto svariati profili. Essa deve diventare un chiaro e prestigioso richiamo turistico, ulteriore tassello dell’impegno di Fratelli d’Italia nel cambiare e migliorare il volto della nostra città.

Salva