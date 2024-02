Vittoria. Tutto l’occorrente per confezionare droga, arrestato

Il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Vittoria ha tratto in arresto un trentasettenne, pregiudicato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Transitando nei pressi dell’abitazione dell’uomo, l’attenzione del personale operante è stata attirata da un sospetto andirivieni di persone da un appartamento.

Insospettiti, gli investigatori non hanno esitato a procedere al controllo di un giovane uscito poco prima dall’abitazione monitorata, che a conferma della fondatezza del sospetto è stato trovato in possesso di una dose di cocaina.

In base a quanto accertato gli Agenti hanno esteso la perquisizione all’interno dell’appartamento rinvenendo ulteriori due dosi di cocaina già confezionate pronte per lo spaccio e un’ulteriore “campanellina” in cellophane termosaldata contenente una ulteriore dose di cocaina ancora da confezionare, per un peso complessivo di circa 6 grammi.

La perquisizione inoltre ha permesso di scoprire, all’interno di uno stipite della cucina, anche il materiale necessario per il peso ed il confezionamento dello stupefacente e la somma di 105 euro in banconote di vario taglio, provento dell’illecita attività di spaccio.

Stante a quanto rinvenuto l’uomo, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

