Crisi agricola, La Rosa: “Positivo incontro con i vertici Agea con riferimento ai pagamenti e sportelli territoriali”

Ancora agricoltura in primo piano. “In riferimento all’incontro che ho avuto modo di registrare qualche giorno fa tra con i vertici di Agea, incontro tra il direttore Vitale e il senatore Sallemi, ritengo positivo l’esito e dal riscontro concreto per le nostre imprese del settore, soprattutto con riferimento ai pagamenti e agli sportelli territoriali”. Lo sottolinea il presidente provinciale di Mpsi Ragusa, Andrea La Rosa, secondo cui “il settore dell’agricoltura siciliana richiede sempre attenzioni e segnali. Inoltre, sull’esigenza di poter procedere all’erogazione dei fondi Ue con celerità, lo ritengo opportuno e soprattutto un utile segnale che va verso una ricaduta positiva alle nostre imprese agricole. Infatti, già l’Agea ha compiuto passi in avanti sul fronte gestionale e informativo garantendo un sistema di pagamenti maggiormente fluido rispetto al passato e ciò rappresenta un beneficio per l’agricoltura siciliana. Le imprese agricole siciliane, e quindi anche quelle di casa nostra, stanno affrontando un momento complesso e non deve venire meno l’interlocuzione e la comunicazione finalizzata a dare risposte. Fa bene il senatore della coalizione di centrodestra a muoversi in questa direzione. Sono presupposti utili e necessari. Resta, comunque, molto da fare. Speriamo che anche dal tavolo dell’unità di crisi in corso coadiuvato dall’assessore regionale all’Agricoltura si abbia un riscontro positivo e soprattutto ci sia un supporto concreto al comparto”. “Da ultimo – ancora La Rosa – abbiamo raccolto la richiesta del mondo agricolo che è quella di potere contare su uno sportello fisico di Agea in ogni provincia siciliana, in modo tale da poter ottenere un confronto adeguato e diretto sulle opportunità di finanziamenti e bandi. Il direttore Vitale ha dato un riscontro positivo a questa richiesta, su cui si era già avviata un’interlocuzione con l’assessorato regionale all’Agricoltura. Come movimento politico Sviluppo ibleo, siamo e saremo sempre vigili e al fianco degli agricoltori, così come ha dimostrato di esserlo il governo Meloni”.

Salva