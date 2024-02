Il carnevale giarratanese si conferma, grazie anche a RadioRtm

Il Carnevale giarratanese stupisce. Ancora meglio la seconda con numeri straordinari e inattesi. Tutto esaurito, ieri, in occasione della seconda giornata, sia durante la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati che per il ballo in maschera in piazza Martiri d’Ungheria sino a notte fonda con i dj di Radio Rtm, passando per il momento di animazione con i balli di gruppo curati dall’Asd Spazio Libero. Insomma, una giornata ricca, stimolante, piena di presenze, resa ancora più ghiotta dall’attivazione degli stand enogastronomici in piazza che hanno garantito ai presenti il necessario sostentamento energetico a base di panini e bevande di ogni tipo. La sfilata di gruppi e carri ha preso il via dopo che un forte acquazzone aveva fatto temere per il peggio. Poi, però, la serata si è aggiustata dal punto di vista del meteo e ne è venuta fuori una straordinaria ed entusiasmante rappresentazione di ciò che era un tempo il Carnevale giarratanese e di ciò che vuole ritornare a essere. L’iniziativa promossa in collaborazione tra Amministrazione comunale e Puma events, con il sostegno dell’Ars, e di alcune realtà associative, come Cerretanum cantiere culturale, l’associazione Gli Amici ro Cuozzu, oltre che alcuni sponsor privati, sarà ripetuta per la giornata conclusiva di martedì quando si prevedono ancora grandi numeri in termini di presenze. Ieri, infatti, è stata segnalata la presenza di molte persone provenienti da fuori paese. Martedì, quindi, ci sarà alle 16,30 il raduno presso la rotonda di via Madonna delle Grazie e poi inizierà la sfilata dei gruppi mascherati e dei carri allegorici lungo le seguenti vie: Andrea Costa, corso XX settembre, corso Umberto I, dei Mille, Calatafimi, dei Martiri. Alle 20, in piazza Martiri d’Ungheria, il preserata con balli a cura dell’Asd Spazio libero della maestra Eliana Curiali. E quindi, alle 21,30, il dj set da Rtm. La serata sarà realizzata con il contributo dell’associazione “Gli Amici ro Cuozzu”. “Ieri, nonostante la pioggia iniziale, poi il tempo ci ha dato una mano – commenta Giacomo Puma della Puma Events – e ne è venuta fuori una serata straordinaria, immensa, al di là di ogni più rosea previsione. Tantissime presenze e tutti si sono divertiti. Ritengo che meglio di così non poteva andare. Ci aspettiamo il pienone anche per la giornata del Martedì grasso”.

