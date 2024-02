Giarratana. Ottima 1^ serata del Carnevale 2024. Oggi si replica

Buona la prima per il Carnevale giarratanese. Ieri sera si è ballato sino a notte fonda per dare il via nella maniera migliore alla tre giorni di sfilate, divertimento e allegria che caratterizzerà i momenti più entusiasmanti di una kermesse che sta riacquistando lo smalto dei tempi migliori. E tutto ciò grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale in collaborazione con la Puma Events e il sostegno dell’Assemblea regionale siciliana. Il pomeriggio, seppure caratterizzato da una leggera pioggerellina, ha visto comunque sfilare i gruppi mascherati e i carri allegorici che hanno reso più leggera l’atmosfera carnevalesca. Ad aprire il movimentato corteo ci ha pensato la Bellini Vampire Bats Band, poi i gruppi mascherati a cominciare con “Che bordello sto pollaio”, quindi “Vivi a colori”, “Shrek” naturalmente ispirato alla fortunata serie di film di animazione.

E, ancora, il variopinto “U iaddinaru”, il carro con il vascello dei Pirati dei caraibi, il movimentato “Welcome to the jungle” e, dulcis in fundo, Alice nel paese delle meraviglie. A fornire supporto alla manifestazione il cantiere culturale Cerretanum, l’associazione Gli Amici ro cuozzu e l’Asd Spazio Libero. La musica in piazza Martiri d’Ungheria ha poi consentito ai più giovani di ballare sulle note delle hits del momento sino alle ore piccole. E oggi si replica con la sfilata dei gruppi mascherati a partire dalle 17 mentre alle 20, in piazza Martiri d’Ungheria, ci sarà il pre-serata con i balli aperti a tutti a cura dell’Asd Spazio Libero della maestra Eliana Curiali. Si prosegue alle 21,30 con il “Dj set from Radiotm”. La serata è realizzata con il contributo dell’associazione Cerretanum. “Una prima serata stimolante quella di ieri – sottolinea Giacomo Puma di Puma Events – che ha consentito di riscaldare i motori in vista delle giornate odierna e di martedì. Il nostro è un Carnevale che vuole riconquistare il lustro tradizionale degli anni passati e che, per questo motivo, ha l’ambizione di volersi ritagliare uno spazio nel contesto di un periodo contrassegnato dal divertimento e dall’allegria”.

Salva