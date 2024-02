Calcio. Lo Scicli batte il Frigintini fuori casa

FRIGINTINI 0

SCICLI 1

FRIGINTINI: Ruffino, Wally, Assenza, Avola (8’ st. Barresi), Pianese(18’ st. Scarso), Ravalli, Sangiorgio (35’ st. Gambuzza), Fusca, Calabrese, Noukri, Sella (31’ st. Giurdanella). All. Samuele Buoncompagni

SCICLI: Ndreka, Incatasciato (13’ st. Balde’), Migliorino, Mormina, Carpinteri, Voi, Di Benedetto, Gabriele La China, Gennuso (38’ st. Occhipinti), Giuseppe La China, Gazzè. All. Angelo Tasca

Arbitro: Salvatore Contrafatto sez Aia di Catania; Assistenti: Pietro Bennici e Gaetano Florio di Agrigento

Rete: 3’ Gennuso

MODICA.

Un gol dopo soli 3’ di gioco condanna il Frigintini calcio Città di Modica ad un’altra sconfitta casalinga. Brutto stop perché Pianese e compagni riponevano in questa gara le ultime speranze di un reinserimento in extremis nel lotto delle squadre partecipanti ai play off, anche se chi si classificherà al quinto posto difficilmente potrà disputare gli spareggi per il salto di categoria. Brutto stop, allora, e brutta prestazione in linea con le altre disputate negli ultimi due mesi con la sola eccezione di quella della scorsa domenica ad Augusta, che aveva rinnovato un certo ottimismo per un ritorno ai tempi migliori. Invece nulla di tutto questo ed una prestazione incolore con i tifosi che hanno, anche, abbandonato la squadra. Una stagione che era iniziata sotto i migliori auspici che rischia di terminare nel peggiore dei modi, con una squadra che sembra non avere idee, imprecisa ed impacciata anche nei suoi elementi di maggiore tasso tecnico. La gara con lo Scicli è stata decisa da una rete di Gennuso al 3’ complice una ingenuità del capitano Gigi Pianese, non si è accorto che alle spalle aveva proprio il centravanti ospite, che ha lasciato passare il pallone e Gennuso è stato bravo a controllare e battere Ruffino da pochi passi. La reazione di rossoblù si ferma ad un tentativo di Sella al 16’ (pallone alto sulla traversa) e di Avola al 18’. Poi qualche tentativo da lontano e per il resto lanci lunghi a cercare un ipotetico inserimento di Sangiorgio che non c’è mai stato. Il primo tempo si chiude con due parate del portiere ospite (tiri telefonate) su tiri di Avola e Noukri. Ad inizio secondo tempo formazione ospite sempre più sicura e in due minuti porta altrettanti pericoli per Ruffino, che si salva dalla doppia capitolazione. Solo su calcio di punizione di Fusca il Frigintini va vicino al pareggio, per il resto è noia. Un fallo in area di rigore del Frigintini che il direttore di gara giudica da non punire con il tiro dagli undici metri e poi i tentativi disordinati dei rossoblù di pervenire almeno al pareggio. Il tecnico porta dei cambiamenti negli uomini sul terreno di gioco ma il risultato non cambia e così al triplice fischio finale il tabellone segna sempre 0-1 per gli ospiti, che vanno a festeggiare sotto la tribuna con i loro sostenitori e i rossoblù che rientrano mestamente negli spogliatoi.